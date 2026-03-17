Les Garrigues apuja un 18% el rebut de la recollida d’escombraries als pobles amb el porta a porta
El consell preveu cobrar 1,8 milions enguany amb la taxa de residus, 300.000 € més
La posada en marxa de la recollida d’escombraries porta a porta a les Garrigues, on resideixen uns 19.000 habitants i que va començar el passat 23 de febrer, ha suposat una pujada global als ajuntaments d’un 18%, dels 1.538.000 euros del 2025 als 1.812.000 que es preveu recaptar aquest any en curs, encara que la quantia total que paga cada habitatge depèn de cada poble. Segons fonts del consell, aquest increment contempla la renovació de la flota de vehicles i la posada en marxa de nous serveis com duplicar la freqüència de la recollida de voluminosos i la de restes vegetals a domicili.
El cobrament de la taxa d’escombraries és diferent a cada localitat. Així, per exemple, a l’Espluga Calba era de 77 euros anuals per habitatge el 2024, un cost que el 2025 va pujar a 85 euros contemplant que la recollida domiciliària començaria el juny d’aquell any. Per a aquesta anualitat estava previst un augment fins als 92 euros, però els 7 euros de diferència per cada domicili els assumirà el consistori, segons van indicar fonts municipals.
L’alcalde dels Omellons, Jordi Gaya, va assenyalar que la recollida domiciliària suposarà una pujada d’uns 10 o 15 euros per habitatge, mentre que l’alcaldessa de la Granadella, Elena Llauradó, va assenyalar que encara s’està treballant per determinar la pujada de la taxa que segurament es duplicarà amb “criteris d’habitatge i persona empadronada tal com obliga a fer-ho l’Agència de Residus de Catalunya en cada municipi”, va dir.
Ahir va començar la recollida domiciliària als Omellons, l’Espluga Calba, Fulleda, Tarrés, Vinaixa, el Vilosell i la Pobla de Cérvoles (vegeu les claus).
Demanen polir deficiències, més serveis i noves instal·lacions
Alguns ajuntaments que ahir van començar la recollida domiciliària van assenyalar que encara falta polir aquest sistema, ja que en alguns casos hi va haver carrers on les escombraries es van quedar sense recollir. També consideren que fa falta més informació als grans productors i habilitar totes les illes d’emergència. Fonts del consell van indicar que el nou servei inclou la deixalleria de la Granadella i la d’Arbeca que s’obrirà a finals d’any. Només n’hi ha a les Borges i Juneda.
Les claus
Ruta 1 el 23 de febrer. Als Torms, Juncosa, Bellaguarda i Bovera.
Ruta 3 el 30 de març. A l’Albi, Castelldans, el Cogul, el Soleràs i Granyena. L’Albagés aplica el seu propi sistema.
Les Borges Blanques. Comença el 8 de juny. Va apujar la taxa a gasolineres, bancs, tanatoris, supermercats i residències. Per als habitatges baixa fins a 5 €, ja que la pujada d’un 13,5%, va ser el 2025 per al porta a porta.