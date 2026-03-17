Les queixes dels veïns acaben amb la mostra dels jardins de Juberri
El conflicte que va començar fa anys després de les queixes dels veïns dels jardins de Juberri per l’afluència de turistes ha desembocat en la retirada de les escultures d’animals, moltes de dinosaures, que atreien el públic i la recuperació, per part del Comú de Sant Julià de Lòria, del terreny públic cedit. Després de mesos d’anàlisi i de valorar diferents propostes, entre les quals convertir l’espai públic en un lloc de pagament o habilitar una zona d’aparcament, el Comú ha determinat que, tenint en compte que es tracta d’una zona residencial i que no s’han de barrejar usos, la millor opció és la de deshabilitar els jardins, que cada any atreia milers de turistes. Els residents havien expressat queixes per problemes de convivència derivats de l’èxit del recinte d’escultures, totes de propietat privada. La setmana passada van quedar totes les escultures retirades. Els jardins públics van nàixer l’any 2004, però les xarxes socials havien contribuït a donar-los a conèixer d’una manera molt important.