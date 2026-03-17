AIGÜES
Lleida obre una de les millors campanyes de reg i el Govern fa una crida a la modernització
El Segarra-Garrigues incorporarà aquest estiu 713 ha a les Borges i Ordeig reitera que l’Urgell es modernitzarà per sectors. Els regants celebren poder modificar la potència elèctrica per estalviar
Amb les reserves hídriques actuals, que situen els embassaments en més del 90% de capacitat, arranca una de les millors campanyes de reg a Lleida en anys mentre la Generalitat fa una crida a accelerar la modernització de regadius a tot el país. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va assegurar ahir a les Borges que no “es pot abaixar la guàrdia davant de futures sequeres” i que “el futur del món rural i de la productivitat agrària passa per infraestructures de reg eficients, modernes i capaces d’estalviar aigua i energia”. La modernització s’ha de convertir en una “prioritat de país”, va dir. Va insistir que la meitat de la infraestructura de regadiu de Catalunya continua sense modernitzar-se i és “imprescindible” mantenir les inversions. Ordeig va visitar les obres de la xarxa de distribució del canal Segarra-Garrigues a les Borges, que han suposat una inversió de 10,5 milions i permetran incorporar al reg 713 hectàrees al juny. Les actuacions en aquesta infraestructura enguany sumaran 36 milions. Pel que fa a l’embassament de l’Albagés, continuarà omplint-se fins a assolir el 50% de la capacitat a l’abril, va dir Ordeig, un nivell que, segons el pla de seguretat de la presa, assegura dos campanyes de reg i permet completar l’ompliment el 100% el 2027. També es va referir al canal d’Urgell i va apuntar que se’n continua negociant la modernització. “Sabem que hi ha col·lectivitats interessades i quan tinguem la petició dels regants s’iniciarà. Podem començar per col·lectivitats concretes o un projecte més global”. Va afegir que l’objectiu final és el mateix i “hi ha molts regants que volen modernitzar i no quedar-se enrere”. Va remarcar que el projecte de pressupostos del Govern preveu 90 milions per a regadius i que aquest any se’n destinen 88 en ajuts plurianuals per a sistemes de reg.
Per la seua part, l’Associació Catalana de Comunitats de regants (Acatcor) va celebrar la publicació del Reial Decret 88/2026, que obre la porta a contractar una potència elèctrica elevada durant la temporada de reg i una de menor la resta de l’any. És una reivindicació del sector per reduir costos energètics.
Per la seua part, el president del consell comarcal de la Segarra, Ramon Augé, va assegurar que es tracta d’“aigua de bona qualitat i amb un cost energètic inferior al que es necessitava per subministrar-nos del canal d’Urgell”. Augé va explicar que cobriran amb plaques solars la depuradora a fi de reduir la factura de l’energia necessària per al bombatge.
El volum de subministrament serà de 2 hm³ a l’any, amb la previsió d’ampliar-lo en un futur fins als 3, i amb un cost de 0,15036 euros per metre cúbic durant onze mesos. El dotzè mes i durant el manteniment del canal principal es rebrà aigua d’ús agroindustrial a 0,46 €/m³.
El consell no modificarà la tarifa que es cobra als municipis fins a l’any que ve, ajustant-la amb una única part fixa, independentment d’on es rebi l’aigua. Montoliu, Montornès, Talavera i Ribera d’Ondara, a la vall del Cercavins, ho fan des del canal d’Urgell a Preixana, mentre que Sanaüja ho fa des del Llobregós, juntament amb Torà i Biosca, al Solsonès. En tots dos casos hi ha projectes per portar l’aigua del Segarra-Garrigues, pendents de subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua. A més, hi ha altres localitats de l’Urgell i l’Anoia que estarien interessades a beneficiar-se d’aquestes iniciatives.