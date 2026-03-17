La videovigilància ja ajuda a ‘caçar’ vàndals a Binèfar
La Policia Local identifica diverses persones que tiraven brossa al carrer. El sistema permet controlar els vehicles que entren i surten del poble
El sistema de videovigilància que l’ajuntament de Binèfar està desplegant en alguns carrers i equipaments de la localitat i en la majoria dels accessos per carretera ja ha permès la identificació de diverses persones que havien comès actes vandàlics al nucli urbà.
Fa uns dies, els agents de la Policia Local van identificar una persona que durant setmanes es va dedicar a deixar a terra i fora del contenidor una de les dos bosses d’escombraries amb les quals es dirigia a una illa de dipòsits propera al consistori, i abans, van poder fer el mateix amb un veí d’una localitat propera que periòdicament es dedicava a llançar les escombraries que transportava en un sac a la porta d’una botiga del carrer Huesca.
En els dos casos, els autors dels actes incívics prenien algunes precaucions per evitar ser identificats, una cosa que finalment no van poder evitar.
Recentment, les filmacions de les càmeres de videovigilància van permetre identificar el conductor d’un turisme que va fugir d’un carrer cèntric de la localitat després de col·lidir el cotxe que conduïa amb un altre que es trobava estacionat.
L’ajuntament de Binèfar té una xarxa de més de 30 càmeres de videovigilància després d’haver-ne instal·lat recentment un paquet de 17 en places i parcs i en espais esportius, culturals i ciutadans de la localitat. Aquesta inversió, de 35.394 euros, se suma a una altra d’anterior, de mitjans de l’any passat, en la qual en va desplegar set més d’equipades amb dispositius de lectura de matrícules als accessos i sortides cap a Lleida, Montsó, Tamarit, Esplucs i Binacet, Sant Esteve, a l’inici del camí Olriols i al polígon El Sosal, en aquest cas amb un cost de 78.243.
Aquestes càmeres completen el dispositiu que ja s’havia començat a desplegar en l’anterior mandat, en tots dos casos amb l’aval de la Comissió de Videovigilància del TSJA (Tribunal de Justícia d’Aragó).
“L’objectiu és intentar dissuadir, i actuar de manera immediata si es produeixen incidents que ho requereixin”, explica Sergio Serra, regidor de Policia Local. “Les càmeres han d’ajudar a la dissuasió”, anota l’edil.
El tauler de control de les càmeres es troba a les dependències de la Policia Local, que des d’allà pot visualitzar les diferents zones que cobreixen. No obstant, tant el cos municipal com la Guàrdia Civil necessiten autorització per accedir als enregistraments, explica Serra.
“Instal·larem més càmeres a les entrades i sortides de Binèfar per completar els controls”, anota el regidor. La lectura de matrícules no queda restringida al trànsit d’entrada i sortida de la localitat, sinó que també serveix de suport en les indagacions sobre les onades de robatoris que s’han registrat en els últims mesos en algunes localitats de la zona, com Esplucs.
L’equip de govern també té previst instal·lar més càmeres en parcs i espais públics, anota l’edil, després que l’última remesa inclou l’Escola d’Adults, els parcs de Los Olmos, Porteti l’avinguda del Pilar, el poliesportiu i l’estadi de Los Olmos, l’ajuntament, el Centro Cultural Juvenil i la plaça España. Paral·lelament, la col·locació de lectors de matrícules es comença a estendre als camins una vegada controlats els accessos per carretera.
“A Binèfar hi ha més vandalisme que delinqüència, i en ocasions hi ha alguna baralla”, afegeix el regidor. Això no significa, és clar, que infraestructures com l’enllumenat, entre d’altres, hagin deixat de ser atractives per als lladres.