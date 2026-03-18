Antenes per investigar les plagues de conills i reduir els danys agrícoles
Col·locaran emissors en cent exemplars per estudiar-ne els desplaçaments, l’activitat i la supervivència. Investigació liderada per IESA-CSIC amb la col·laboració de caçadors locals
La problemàtica de la plaga de conills en diverses zones agrícoles de Lleida ha situat Torregrossa com un dels centres d’un projecte científic que busca conèixer millor la dinàmica d’aquest mamífer i avançar en noves mesures de gestió. El treball el porta a terme un equip de l’Institut d’Estudis Socials Avançats (IESA-CSIC), amb seu a Còrdova, encapçalat per l’investigador científic Rafa Villafuerte.
L’objectiu és comparar poblacions en àrees amb diferents nivells de control per entendre com evolucionen, com es desplacen i quin paper juguen les malalties. Per a això, l’equip ha instal·lat a la zona set antenes que permetran seguir els moviments dels animals i observar com reaccionen als canvis en l’entorn, sobretot, quan varia la disponibilitat d’aliment o desapareixen cultius.
El projecte el completa el marcatge d’uns 100 conills amb emissors. Aquests dispositius registren el moviment de cada animal en intervals regulars i també permeten detectar si ha mort, ja sigui per depredació, malaltia o per les tasques de control que es fan sobre el terreny. Al llarg de tot el projecte, el nombre total de conills monitorats podria augmentar notablement, ja que els emissors es recol·locaran en nous exemplars quan sigui necessari.
Un altre dels eixos del treball, tal com va explicar Villafuerte, és analitzar la relació entre la densitat de població i la presència de malalties, amb la intenció d’obtenir dades útils per dissenyar sistemes de gestió més eficaços. Els treballs de camp a Torregrossa i altres municipis implicats en aquest estudi duraran aproximadament un any, malgrat que les conclusions globals no arribaran fins d’aquí a un any i mig o dos anys.
Implicació del territori
La investigació compta amb la col·laboració de la Societat de Caçadors Sant Roc. El seu president, Jordi Iglesias, va explicar que l’entitat s’hi va implicar des del primer moment perquè el problema dels conills és molt greu i afecta especialment cultius de cereal i explotacions de fruiters. Iglesias va recordar que la pressió cinegètica ha estat molt intensa en els últims anys. Fa tres o quatre temporades es van arribar a abatre al voltant de 15.000 conills en un any, mentre que el 2025 la xifra va baixar a entre 7.000 i 8.000 exemplars. Segons va explicar, aquest descens es deu a l’esforç continuat de control, així com a l’efecte de malalties com la mixomatosi i la malaltia hemorràgica vírica. Malgrat això, el sector tem un nou repunt de la població després d’un període amb més pluges i millors condicions per a la reproducció. Per això, insisteix que no pot abaixar la guàrdia.