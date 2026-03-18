La Fira de Sant Josep obre amb 240 expositors
El conseller Duch la inaugura demà i el ministre Hereu, el Saló de l’Automòbil divendres. Creix un 6,3% el recinte firal
La 153 Fira de Sant Josep de Mollerussa reunirà entre demà i diumenge 240 expositors, que ocuparan una superfície de 22.427 metres quadrats, un 6,3% més que l’any passat. La inauguració del certamen anirà a càrrec del conseller d’Acció Exterior, Jaume Duch, en un acte previst per a demà.
En aquest sentit, l’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, va destacar el suport institucional que acompanya el certamen. Una de les presències més destacades serà la del ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu Boher, que inaugurarà el 45 Saló de l’Automòbil divendres. El certamen automobilístic, que se celebrarà al recinte de les piscines, creix aquesta edició tant en participació com en espai expositiu. En concret, passarà de vint-i-tres a vint-i-sis expositors i superarà els 9.000 metres quadrats de superfície neta ocupada, la qual cosa representa un augment de més del 25% respecte a l’any anterior. El mateix divendres, el president de la Diputació, Joan Talarn, presidirà l’entrega dels premis de la maquinària agrícola, i dissabte, els actes de celebració del Dia de la Comarca, amb la participació dels alcaldes del Pla d’Urgell. Finalment, la clausura estarà presidida, diumenge a la tarda, pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
A més de l’activitat expositiva, la fira acollirà 24 jornades tècniques i altres propostes dirigides a professionals del sector, una xifra rècord que, segons va subratllar Solsona, “reforça l’aposta de l’organització pel coneixement”. Entre les cites més destacades figuren la 23 Borsa Interpirenaica de Cereals o la vuitena Trobada de Joves del Camp. En la presentació de la programació, Solsona va estar acompanyat pel vicepresident de l’entitat firal, Joel Bastons, i pel tècnic amb funcions de direcció, Ramon Xinxó.
El primer edil també va fer balanç de la situació econòmica de Fira de Mollerussa i va anunciar que aquesta setmana el consell directiu ha aprovat el pressupost del 2026, que ascendeix a 776.200 euros, un 4,51% més que a l’exercici anterior. A més, va destacar que l’entitat no té deutes financers i va tancar el balanç amb un benefici de 40.000 euros, que es destinarà a millorar el recinte, per exemple, per pintar l’interior dels pavellons.