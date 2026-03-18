L’ajuntament denuncia vandalisme en diversos equipaments públics
L’ajuntament de Bellvís ha denunciat els actes vandàlics que es van produir durant el cap de setmana passat en diferents punts del municipi i que han causat danys en instal·lacions d’ús col·lectiu. Segons el consistori, els desperfectes afecten, d’una banda, les obres que s’estan portant a terme a les piscines municipals i, per una altra, una font pública, que ha aparegut trencada.
Des de l’equip de govern s’ha condemnat amb fermesa aquest tipus de comportaments incívics, al considerar que suposen un perjudici per a tot el poble. El consistori recorda que es tracta d’espais i instal·lacions públiques que es mantenen amb recursos municipals i, per tant, amb l’aportació de tota la ciutadania. Per un altre costat, l’ajuntament ha fet una crida a la col·laboració veïnal i demana que qualsevol persona que pugui aportar informació sobre els fets es posi en contacte amb l’administració local. Així mateix, ha assegurat que treballarà per reparar els danys i que continuarà vetllant pel bon estat dels equipaments.