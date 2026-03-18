Les obres d'emergència a l'A-2 a la Segarra i l'Urgell quedaran enllestides aquest dijous
A més, es preveu la rehabilitació del ferm entre Cervera i el límit de l'Anoia
Aquest dijous les obres d'emergència per rehabilitar el ferm de l'autovia A-2 a les comarques de la Segarra i l'Urgell quedaran enllestides. Ara el Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible treballa en punt discontinus entre Bell-lloc d'Urgell i Cervera. Els punts de l'autovia estaven deteriorats a causa de la pluja, per això van incloure's en les obres d'emergència de l'A-2 de Lleida.
El paquet d'actuacions urgents de rehabilitació del ferm a la demarcació de Lleida inclou les obres d'emergència realitzades a l'A-2 juntament amb dos obres més.
El Ministeri de Transports té pendent d'adjudicació el projecte de reforma integral del quart i darrer tram de rehabilitació del ferm a l'A-2 entre Cervera i el límit amb la comarca de l'Anoia. Es creu que les obres començarien a finals d'abril o durant el maig.