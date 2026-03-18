Mor un motorista al quedar atrapat sota un camió a Ponts
Els dos vehicles van xocar frontalment ahir a la C-1412a. Després de la forta col·lisió, es van incendiar i el vehicle pesant va patir una fuita de combustible
Un motorista de 75 anys i veí de Barcelona va morir ahir al matí en un tràgic accident que va tenir lloc a la carretera C-1412a, a l’altura del punt quilomètric 2,6, al terme municipal de Ponts, a la comarca de la Noguera. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís del sinistre a les 09.41 hores. Segons el Servei Català de Trànsit, per causes que encara s’estan investigant es va produir una col·lisió frontal entre una motocicleta i un camió, amb matrícula andorrana, que circulaven en sentits oposats. A conseqüència del xoc, el motorista, F.J.S.L., va quedar atrapat sota el camió juntament amb el seu vehicle i va perdre la vida.
La víctima era l’únic ocupant de la motocicleta. El fort impacte va fer que els dos vehicles acabessin incendiats després de la col·lisió. El conductor del camió, per la seua part, en va sortir il·lès.
Fins al lloc es van desplaçar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat, un helicòpter medicalitzat i dos unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els Bombers van treballar durant diverses hores per extingir les flames i controlar una fuita de combustible al dipòsit del camió, així com per rescatar el cos del motorista atrapat sota el vehicle pesant.
Després del sinistre, la carretera C-1412a va quedar completament tallada al trànsit en els dos sentits durant tot el matí i no es va poder restablir la circulació fins passades les dos del migdia, una vegada concloses les tasques de neteja i retirada dels vehicles sinistrats.
És la tercera víctima mortal a les carreteres lleidatanes des de començament d’any, totes a la comarca de la Noguera. L’1 de febrer passat va morir un conductor de Viladecans en una col·lisió a la C-14 a Artesa de Segre, i el 20 de febrer va morir una altra conductora, veïna de Mollerussa, en un xoc frontal a la C-26 en aquest mateix municipi.
Per una altra banda, un camió que transportava cerveses va bolcar ahir a l’A-2 a Alcarràs i va obligar a tallar un carril en direcció a Lleida. A Balaguer, també va bolcar un camió, sense persones ferides, segons fonts d’emergències.