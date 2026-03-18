El pressupost del Govern inclou Cal Macià i millorar la xarxa viària de les Garrigues Altes
Els comptes preveuen 2,8 milions per al regadiu de la Conca de Tremp i 3,6 per a la nova escola Mont-roig de Balaguer. Destina 12,8 milions més per a la gestió de residus al Pirineu i Aran
El projecte de pressupostos de la Generalitat del 2026 que arriba aquesta setmana al Parlament (més informació a la pàgina 20) inclou projectes llargament reclamats a Lleida, com la primera inversió pública per rehabilitar la casa d’estiueig de la família de Francesc Macià a Vallmanya (Alcarràs). Els comptes reserven 100.000 euros “per restaurar” Cal Macià, segons la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil, que va aclarir, no obstant, que aquesta partida “està condicionada” a un acord per comprar l’edifici. “En qualsevol cas, no el deixarem caure”, va remarcar Gil.
El pressupost inclou també l’anomenat Eix Transversal de Ponent, segons Gil, les licitacions del qual es posaran en marxa a partir del 9 d’abril, quan Generalitat i Diputació firmin el conveni de les Garrigues Altes, que preveu una inversió de 18,4 milions en la millora de carreteres de la comarca: el camí entre Torrebesses i Castelldans (11,7 milions), la renovació de la C-233 entre la Granadella i el Soleràs, licitada ja per 3,8 milions, i el camí entre Bellaguarda i els Torms (2,7 milions). El Govern abonarà el 75% del cost de les obres, i la resta l’aportarà la Diputació, malgrat que l’última d’aquestes tres actuacions es podria retardar perquè “encara s’han de resoldre algunes expropiacions”, segons Gil.
Els pressupostos preveuen també la variant de Seròs, “que es licitarà en el primer semestre de l’any”, i de la qual el Govern assumirà el tram urbà (192.000 euros); i les obres a l’escola Mont-roig de Balaguer (3,6 milions) que, segons Gil, “començaran en 2 o 3 mesos”.
Al Pirineu, mentrestant, el pressupost del 2026 inclou una partida de 2,8 milions per “continuar avançant” en el regadiu de la Conca de Tremp, segons la delegada del Govern al Pirineu, Sílvia Romero.
Els comptes, segons Romero, preveuen destinar 3 milions per a la planta de triatge de l’abocador de Fígols (Tremp); 2,4 milions més “per ampliar el dipòsit controlat de residus i habilitar un parc ambiental” a l’Alt Urgell; i 7,2 milions per a una altra planta de triatge situada a la Cerdanya.