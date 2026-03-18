Tres arrestats per dos robatoris amb força en temptativa a Vila-sana
Els Mossos d’Esquadra van arrestar diumenge passat tres homes, de 34, 51 i 72 anys, per dos robatoris amb força en temptativa a Vila-sana. Els fets van tenir lloc cap a les 13.00 hores quan una dotació, que feia patrullatge preventiu de robatoris en un polígon industrial de Vila-sana, va detectar un vehicle parat davant d’un restaurant tancat que va fugir ràpidament al detectar la presència policial.
Els agents van seguir el cotxe i van identificar els tres ocupants, comprovant que tenien antecedents per delictes contra el patrimoni. A l’escorcollar el vehicle, van localitzar amagades sota d’un seient eines susceptibles de ser utilitzades per cometre robatoris amb força, com una pota de cabra, unes tenalles o garrafes per robar combustible. Una patrulla va comprovar que el restaurant del polígon tenia signes evidents d’haver estat forçat i un vehicle aparcat al costat del local també. La investigació continua oberta i no es descarta que els tres individus estiguin implicats en altres fets delictius.