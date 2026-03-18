Tres assalts en sèrie a estancs de l’Urgell en un mateix matí
Un robatori consumat a Anglesola i dos en temptativa a Belianes i Bellpuig
Ahir al matí va ser especialment tens a la comarca de l’Urgell, on tres estancs, de Belianes, Anglesola i Bellpuig, van ser assaltats amb pocs minuts de diferència. Els fets van ser presumptament comesos per la mateixa persona seguint el mateix modus operandi: accedia als locals amb el rostre cobert amb un passamuntanyes i unes ulleres fosques tipus de mosca i exigia els diners de la caixa. Portava un ganivet d’uns 20 a 25 centímetres, que mantenia ocult fins al moment d’amenaçar les víctimes, mentre un còmplice l’esperava fora en un Seat Ibiza negre per facilitar la fugida.
A l’estanc de Belianes, l’assalt es va produir cinc minuts abans de les 11 del matí, quan a l’establiment es trobaven la propietària, Rosa Guasch, i una comercial. “Estava ensenyant-me unes ofertes quan, de sobte, ha entrat un home totalment tapat i disfressat, que primer pensàvem que ens feien una broma. S’ha atansat al taulell i m’ha demanat els diners de la caixa. En aquell moment, amb una pujada d’adrenalina, he pensat que la caixa no se l’emportaria, i li he tirat una caixa de llanternes. Ha sortit corrent”, va relatar Guasch. La propietària i altres persones de l’entorn van intentar interceptar el lladre mentre fugia, però va aconseguir escapar. “Li vam fer la traveta i va entrepussar, però havia deixat la porta oberta i va ser més ràpid que nosaltres”, va explicar. Poc després, la dona va ser conscient del risc que havia corregut: “En el moment no te n’adones, però després, quan penses que portava un ganivet, l’ensurt és molt més gran”. Només uns minuts més tard, el presumpte autor va actuar a Anglesola, on es va produir el robatori consumat. A les 11.08 hores, l’home va entrar a l’estanc quan dins hi havia una clienta que va poder sortir corrents al veure l’escena. L’assaltant va saltar el taulell, es va apoderar de la caixa enregistradora i va fugir ràpidament del lloc, també armat.
En el cas de Bellpuig, el lladre va assaltar l’estanc cap a les 12 del migdia i, com a Belianes, tampoc no va aconseguir l’objectiu.
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació. Cap de les persones que es trobaven als locals no va resultar ferida, però els propietaris van expressar preocupació per la sensació d’inseguretat.