Primeres obres per al centre d’acolliment d’Els Vilars
Dins del pressupost aprovat per al 2026, que supera els 3,6 milions
Les primeres obres del futur centre d’acolliment de la fortalesa ibera d’Els Vilars és una de les principals inversions que preveu portar a terme aquest any l’ajuntament d’Arbeca. Una altra intervenció destacada serà la consolidació i acabat de la restauració dels Molins Fariners de l’Ambó. Així ho va explicar l’alcalde, Francesc Roset.
L’ajuntament va aprovar el passat dia 9 el pressupost, que ascendeix a 3,6 milions d’euros. Segons Roset, a més de garantir els serveis municipals i el manteniment efectiu del nucli urbà i de la xarxa de camins, reserva 831.283 euros per a inversions. Inclou la millora d’espais urbans com voreres i places i la consolidació de les xarxes de clavegueram. A més, contempla la construcció d’una deixalleria municipal. També es destinarà una partida a la sostenibilitat energètica de l’estadi Ramon Bellmunt. Finalment, destaca la contractació de personal eventual per a l’escola bressol municipal per donar resposta a la necessitat del centre de cobrir l’actual demanda amb la creació de noves places.