Primeres obres per al centre d’acolliment d’Els Vilars

Dins del pressupost aprovat per al 2026, que supera els 3,6 milions

Els Vilars concentra bona part de la inversió prevista. - DAVID HERNÁNDEZ

Les primeres obres del futur centre d’acolliment de la fortalesa ibera d’Els Vilars és una de les principals inversions que preveu portar a terme aquest any l’ajuntament d’Arbeca. Una altra intervenció destacada serà la consolidació i acabat de la restauració dels Molins Fariners de l’Ambó. Així ho va explicar l’alcalde, Francesc Roset.

L’ajuntament va aprovar el passat dia 9 el pressupost, que ascendeix a 3,6 milions d’euros. Segons Roset, a més de garantir els serveis municipals i el manteniment efectiu del nucli urbà i de la xarxa de camins, reserva 831.283 euros per a inversions. Inclou la millora d’espais urbans com voreres i places i la consolidació de les xarxes de clavegueram. A més, contempla la construcció d’una deixalleria municipal. També es destinarà una partida a la sostenibilitat energètica de l’estadi Ramon Bellmunt. Finalment, destaca la contractació de personal eventual per a l’escola bressol municipal per donar resposta a la necessitat del centre de cobrir l’actual demanda amb la creació de noves places.

