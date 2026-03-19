Vinculen els assalts a estancs amb els cotxes cremats a l’Urgell: roben vehicles per cometre els delictes i després els incendien per esborrar les proves
Els Mossos ho investiguen i apunten a les mateixes persones.
Els Mossos d’Esquadra investiguen la vinculació entre tres assalts a estancs –un robatori consumat i dos en temptativa– i diversos incendis intencionats de vehicles a l’Urgell. Tot apunta a les mateixes persones, que roben cotxes (la majoria del model Seat Ibiza) per cometre els delictes i després els cremen per esborrar les proves.
Com ja va publicar ahir SEGRE, dimarts al matí tres estancs, a Belianes, Anglesola i Bellpuig, van ser assaltats a punta de ganivet amb pocs minuts de diferència per un lladre mentre un còmplice l’esperava fora en un Seat Ibiza negre.
L’autor, amb el rostre tapat per un passamuntanyes i ulleres fosques tipus mosca, fingia una veu amb accent estrany i exigia els diners amb frases curtes i amenaçadores.
A Belianes, l’assalt es va produir a les 10.55 hores; a Anglesola, a les 11.08 hores, i a Bellpuig, cap a les 12.00 hores. Tots els locals, a peu de carretera, facilitaven la fugida. Per sort no hi va haver ferits i únicament va poder robar a l’estanc d’Anglesola, en els altres dos els propietaris li van plantar cara i no es va poder emportar res.
Aquest turisme va ser abandonat i incendiat a primera hora de la tarda de dimarts a Tàrrega, just després dels assalts. En un primer moment es va dir que havia estat robat a Belianes el cap de setmana però el Seat Ibiza també negre robat a Belianes va aparèixer el dilluns cremat a Ciutadilla. Val a recordar que quatre cotxes van ser incendiats intencionadament a la vall del Corb dilluns.
La coincidència temporal, geogràfica i del modus operandi ha posat els Mossos en alerta. Sospiten que es tractaria de les mateixes persones i que coneixen perfectament la zona, ja que els municipis estan a pocs quilòmetres i el recorregut va ser molt ràpid. Els Mossos revisen ara els vídeos de les càmeres per identificar els sospitosos.