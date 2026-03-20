Adeu a ‘L’Espill Encantat’
Més de 440 alumnes de la Segarra i l’Urgell participen entre ahir i avui en les últimes funcions de la cantata a Guissona. El projecte educatiu del Conservatori de Cervera es renovarà a partir del curs vinent amb un nou espectacle musical dedicat al Mil·lenari
Més de 440 veus d’escolars de la Segarra i l’Urgell omplen des d’ahir i fins avui el Teatre Ateneu de Guissona amb la cantata L’Espill Encantat. El projecte comunitari del Conservatori de Cervera i el Consell Comarcal de la Segarra tanca aquest curs un cicle de tres anys interpretant aquesta adaptació del Quadern de música, de Jaume Ferran, amb text de Montse Pont, música de Jordi Castellà i direcció artística de Xavier Hidalgo.
“Fer una obra d’aquestes dimensions amb nens va més enllà del valor artístic que pugui tenir. Han estat més de 1.200 alumnes els que han participat en L’Espill Encantat al llarg d’aquests tres anys i és una cosa que ha deixat empremta en tots ells”, va explicar el coordinador de la iniciativa, Marc Castellà.
Els centres que han participat en aquesta edició han estat les escoles Ramon Faus, Ramon Estadella i FEDAC, de Guissona; Mossèn Josep Arques, de Cervera, i Santa Creu d’Anglesola. També els instituts La Segarra i Antoni Torroja, de Cervera, i el de Guissona.
Els estudiants de quart de Primària i primer d’ESO han treballat durant els últims mesos amb professors del conservatori per preparar les cinc actuacions de la cantata. Aquesta narra la història de l’Anna i el Mag Lletraferit, que han de salvar la ciutat recollint instruments i partitures. L’elenc està encapçalat per Ainet Jounou i Josep Ferrer als papers protagonistes, juntament amb l’orquestra de professors del conservatori, les ballarines de la companyia de dansa Montse Esteve i els castellers Margeners de Guissona.
Les sessions s’han programat tant en horari lectiu, per facilitar l’assistència al públic escolar, com en horari obert a les famílies i al públic general. Entre ahir i avui preveuen reunir més de 1.500 assistents.
Paral·lelament, aquesta tarda, després de l’última representació, s’estrenarà un documental sobre la història del projecte dirigit pel productor Marc Llorens. Hi participen una quarantena de persones vinculades amb l’espectacle, que es va estrenar a Cervera el 2019, coincidint amb la Capitalitat de la Cultura Catalana, i que es va recuperar el 2024 a Guissona.
Al llarg d’aquests anys, L’Espill Encantat ha rebut premis com el Baldiri Reixac a la millor experiència educativa innovadora o el Josep Anselm Clavé de Cant Coral a Catalunya pel millor espectacle de producció en directe. A més, el departament d’Educació de la Generalitat el va reconèixer com a iniciativa artística destacada en l’àmbit educatiu.
L’any que ve s’obrirà una nova etapa del projecte comunitari del Conservatori de Cervera amb les escoles i instituts. Es tractarà d’una proposta relacionada amb el Mil·lenari de la capital comarcal.