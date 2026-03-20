Adquireixen Cal Moixó per ampliar la Paeria
Convocaran un concurs d’idees per definir les possibilitats arquitectòniques. Hi traslladaran serveis tècnics i de Cultura
La Paeria de Cervera ha adquirit l’edifici de Cal Moixó, una casa del segle XVIII situada al carrer Sant Domènec, amb l’objectiu d’ampliar les dependències municipals i destinar-lo a nous usos socials. La compra es va formalitzar el 31 de desembre passat per un import proper als 50.000 euros. Segons l’alcalde, Jan Pomés, “és un projecte a llarg termini que comença ara i que algú acabarà algun dia”.
El consistori preveu que el nou equipament aculli els serveis tècnics i les oficines de l’àrea de Cultura. També s’habilitaran sales polivalents per a activitats com exposicions o xarrades. Pomés va explicar que la idea és convertir-lo en “un centre de dinamització social” que complementi l’activitat del Palau de la Paeria, seu principal de l’ajuntament.
La primera intervenció prevista és la restauració de la contrafaçana interior de l’immoble, una actuació “urgent” a causa dels despreniments que es van produir fa uns anys. La Paeria preveu demanar ajuts al Pla de Barris i també espera optar a subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) en futures convocatòries per a la rehabilitació d’espais patrimonials.
Així mateix, el paer a cap va destacar que tenen intenció de convocar un concurs d’idees per definir “què s’hi pot fer des del punt de vista arquitectònic, ja que no és només la casa, sinó que hi ha una parcel·la exterior molt àmplia”. Pomés va subratllar que, “a diferència d’anteriors governs, hem volgut apostar per mantenir l’atenció ciutadana de la Paeria al centre de la ciutat”. El projecte inclou, a més, la possibilitat d’unir Cal Moixó i la seu consistorial mitjançant un pas subterrani a través del Pou de Gel.