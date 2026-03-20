EDUCACIÓ
Oliana estrenarà un cicle d’FP de Transport i Logística
Es convertirà en el primer centre del Pirineu que l’imparteix. Substituirà el que ja existia de Comerç Internacional
L’Institut Escola d’Oliana impartirà un cicle formatiu de grau superior en Transport i Logística. Començarà el curs escolar que ve amb quinze places i convertirà aquest centre educatiu en el primer de l’Alt Pirineu i Aran a oferir aquesta formació. Substituirà els estudis de Comerç Internacional que s’impartien fins ara i que havien patit una disminució de la demanda.
L’anunci el va fer ahir la Generalitat a les instal·lacions que acolliran als primers alumnes. El secretari de Formació Professional (FP), Francesc Roca, va destacar que el cicle formatiu s’ofereix “a demanda” d’empreses del territori com Taurus, que està en plena expansió internacional i que necessita aquest tipus de perfils professionals. En aquest sentit, el director de recursos humans de Taurus Group, Richard Rodríguez, va dir que poder comptar amb persones amb aquesta titulació els permetrà “continuar l’expansió” de la firma. Necessita cobrir entre 20 i 30 llocs de treball relacionats amb el transport i la logística, va afegir.
La delegada del Govern al Pirineu, Sílvia Romero, va assenyalar que aquest cicle representa una oportunitat per posar la formació professional “al centre de les polítiques educatives, econòmiques i socials”. Per la seua banda, la directora dels serveis territorials d’Educació al Pirineu, Carlota Valls, va afegir que aquests estudis arriben en paral·lel al projecte del polígon industrial d’Organyà i l’ampliació del de la Seu. El coordinador territorial de l’FP a l’Alt Pirineu i Aran, Miquel Bringueret, va detallar que els estudis estan orientats a “preparar professionals capaços d’organitzar i gestionar les operacions de transport i logística dins de les empreses”. Destaquen les tasques de planificar rutes, gestionar magatzems i coordinar el transport de mercaderies.