La Ribera Salada es parapeta contra el foc
El risc d’incendi creix amb la massificació turística
La Ribera Salada, entre Castellar de la Ribera i Lladurs, és un dels paratges del Solsonès més freqüentats a l’estiu, especialment per famílies i grups d’amics que volen gaudir d’aquesta platja d’interior. L’espai, no obstant, ha arribat a massificar-se en alguns moments, dificultant fins i tot la circulació de vehicles sanitaris en cas d’emergència.
El turisme, a més, també ha fet créixer el risc d’incendi, fins al punt que les flames podrien tenir potencial per afectar 15.000 hectàrees, segons Eduard Plana, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). Per aquesta raó, el consell comarcal del Solsonès, en col·laboració amb el CTFC, ha destinat una aportació 140.000 euros de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic per fer aclarides forestals en 50 hectàrees de la zona, i compatibilitzar així l’ús social de la Ribera Salada i la prevenció d’incendis.
Segons assenyala Plana, això també pot afavorir la seguretat dels visitants i els banyistes, ja que la Ribera Salada “pot actuar com una veritable autopista en què les flames corrin a molta velocitat”.