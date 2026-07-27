Castellserà suspèn el curs de cant d’estiu per falta d’alumnes inscrits
L’organització pren aquesta decisió per falta d’alumnes inscrits. Com a contrapartida, la coral ofereix tallers de tècnica vocal als seus cantors
L’ajuntament de Castellserà i la Coral Flors d’Urgell han decidit no celebrar aquest any el curs internacional de cant d’estiu a causa de la falta d’inscrits. El certamen, que ha reunit desenes d’estudiants i professionals del cant líric, ja havia anat notant un descens progressiu de participació en les últimes edicions.
L’alcalde, Marcel Pujol, va explicar que la cancel·lació respon a un canvi de tendència en la formació dels cantants. “El cant líric està en retrocés i ja no desperta el mateix interès que abans. La majoria de les persones que s’hi dediquen o que havien participat en altres edicions fan formació contínua durant tot l’any i un curs intensiu a l’estiu ja no resulta una proposta atractiva”, va assenyalar.
Malgrat la suspensió del curs, la Coral Flors d’Urgell ha organitzat durant les dos primeres setmanes de juliol tallers de tècnica vocal dirigits als seus cantors per millorar aspectes bàsics de la veu. Segons Pujol, aquestes sessions han suplert en part la funció que exercia l’apartat de tècnica vocal del curs.
La continuïtat d’aquesta iniciativa ja estava en dubte des de fa alguns anys. En la 22a edició, la modalitat de tècnica vocal es va haver de suspendre per primera vegada per falta d’inscrits. Aleshores, el professor Bruno Henriques ja va advertir que el descens de participants responia a “una tendència general en els cursos de cant” i ho atribuïa, entre altres factors, a l’impacte de les xarxes socials. “Els joves volen triomfar ràpid, sense esforç i gratis”, va afirmar, mentre defensava que una formació professional “requereix dedicació i disciplina”.
L’última edició, celebrada l’estiu passat, va ser la 23 i va reunir deu alumnes, una xifra molt inferior a l’habitual. En aquella ocasió es va recuperar la modalitat de tècnica vocal. Els participants procedien de diferents punts de Catalunya, d’altres comunitats autònomes i fins i tot d’Anglaterra.
El curs es desenvolupava durant una setmana i acabava amb un concert final en el qual l’alumnat mostrava els coneixements adquirits durant la formació. Ha tingut vint-i-tres edicions al llarg de 25 anys, fins ara només interromputs durant la pandèmia de la covid.