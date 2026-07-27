El cicle ‘Públic!’ atreu mil visitants als pobles
El cicle d’arts als carrers Públic! va tancar dissabte la vuitena edició amb una valoració molt positiva. Les quatre propostes de la programació desenvolupada durant tot el juliol han reunit mil espectadors als pobles de Claravalls, Santa Maria de Montmagastrell, Altet i la Figuerosa. La xifra ha crescut en relació amb els últims anys i s’ha percebut una afluència de públic forà més elevada. El regidor de Cultura, Miquel Nadal, va remarcar que el seu objectiu és facilitar punts de trobada i espais de comunitat en tot el municipi: “Durant el juliol hem pogut disfrutar d’espectacles de gran nivell amb una aposta ferma per la descentralització de la cultura i donant protagonisme als pobles en la programació d’estiu.” La Figuerosa va acollir dissabte l’últim espectacle, Quan no tocàvem de peus a terra, de Circ Pistolet.