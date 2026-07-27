Joves de tot Catalunya restauren patrimoni a Tàrrega i Agramunt: uns conserven barrils de vi i altres recuperen un búnquer
Els dos camps de treball reuneixen uns 40 participants. Uns se centren a conservar barrils de vi de Cal Valeri i altres a recuperar un búnquer per posar en relleu espais històrics
Tàrrega i Agramunt han acollit durant les dos últimes setmanes dos camps de treball de la Generalitat que han reunit prop de 40 joves de tot Catalunya amb un objectiu comú: contribuir a la recuperació del patrimoni i de l’entorn mentre comparteixen una experiència de convivència, aprenentatge i compromís social.
A Tàrrega, el camp Restaurar a cops ha comptat amb 24 participants i s’ha centrat en la restauració de mobiliari i elements antics del celler de Cal Valeri, edifici que es convertirà en un pol cooperatiu. Sota la direcció de la restauradora Natalia Guardia, els joves han après tècniques bàsiques de recuperació i reutilització mentre tornaven el valor a antics objectes vinculats al passat vitivinícola de l’immoble. El coordinador dels camps de treball, Toni Domingo, va explicar que “volem conservar diferents elements que estaven guardats a Cal Valeri perquè aporten simbolisme a l’espai. Per això, el camp de treball s’ha centrat a restaurar antics barrils de vi, tant la fusta com les anelles, amb l’objectiu de dotar el lloc de caràcter i identitat”.
El camp d’Agramunt, titulat Búnquers d’Almenara, ha reunit 15 joves per treballar en la recuperació d’un dels conjunts defensius de la Guerra Civil situats a la Serra d’Almenara. Es tracta de la segona línia de defensa, que encara conserva búnquers i trinxeres. Les tasques han consistit a desbrossar la vegetació per facilitar l’accés, senyalitzar el recorregut, retirar terra i pedres de l’interior d’un dels búnquers i netejar l’entorn, sempre sota la supervisió d’arqueòlegs d’Iltirta. Paral·lelament, s’ha documentat l’estat de conservació dels diferents elements patrimonials. Per la seua banda, el regidor de Joventut, Roger Brils, va destacar que “l’objectiu era començar a recuperar i dignificar aquest espai per incorporar-lo com un punt visitable del municipi”.
Tots dos camps han comptat amb cinc monitors. El coordinador va explicar que en els últims anys ha estat necessari reforçar el personal per garantir un millor acompanyament dels participants, ja que cada vegada són més els joves que presenten problemes de salut mental i requereixen una atenció més personalitzada. A més del treball de restauració i recuperació patrimonial, els participants han gaudit d’activitats de lleure.