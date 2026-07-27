OSCA
Mor un excursionista a Ordesa per un despreniment
Rescaten un lleidatà acorralat per gossos
Nova tragèdia al Pirineu aragonès. Un senderista de 63 anys de Guipúscoa va morir ahir al Parc Nacional d’Ordesa i Mont Perdut al precipitar-se per un pendent després de ser assolit per un despreniment de pedres. Els serveis d’emergències van ser alertats a les 11.15 hores, quan un grup de tres senderistes feia una ruta pel camí dels Caçadors i els va sorprendre el despreniment. És el segon accident mortal d’aquest cap de setmana al Pirineu aragonès després de localitzar dissabte el cos sense vida d’un muntanyenc també de 63 anys de Burgos. Va ser localitzat al pic Estatas, a Benasc. No se’n tenia notícies des de dimarts. D’altra banda, un excursionista de Lleida de 39 anys va ser rescatat dissabte al pic Portalet, a Sallent de Gállego, al veure’s acorralat per gossos pastors.