MOBILITAT
Treballs nocturns per renovar la senyalització de Pardinyes i El Segre
L’ajuntament va començar ahir a la nit els treballs per renovar la senyalització horitzontal de diversos carrers de Pardinyes i del polígon industrial El Segre. Ahir es va actuar a l’avinguda Indústria, en el punt més pròxim a la carretera Ll-11. Els treballs s’allargaran fins dijous i també es millorarà la senyalització horitzontal de Baró de Maials, el pont de Pardinyes i el carrer Llorenç Agustí Claveria. Aquesta actuació no comporta talls de circulació en aquestes vies.