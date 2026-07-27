SEGRE

MOBILITAT

Treballs nocturns per renovar la senyalització de Pardinyes i El Segre

Ahir es va renovar part de la senyalització de l’avinguda Indústria. - AMADO FORROLLA

Ahir es va renovar part de la senyalització de l’avinguda Indústria. - AMADO FORROLLA

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L’ajuntament va començar ahir a la nit els treballs per renovar la senyalització horitzontal de diversos carrers de Pardinyes i del polígon industrial El Segre. Ahir es va actuar a l’avinguda Indústria, en el punt més pròxim a la carretera Ll-11. Els treballs s’allargaran fins dijous i també es millorarà la senyalització horitzontal de Baró de Maials, el pont de Pardinyes i el carrer Llorenç Agustí Claveria. Aquesta actuació no comporta talls de circulació en aquestes vies.

El més llegit

tracking