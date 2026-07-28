Integra Pirineus intervé a Coll de Nargó per reduir el risc d’incendis
Integra Pirineus portarà a terme una nova actuació en matèria de gestió forestal sostenible a la zona de la Coma de Mur, situat al municipi de Coll de Nargó. Aquesta acció se situarà als paratges coneguts com el Barranc de l’Obaga Negra i els Prats, en terrenys de titularitat pública de l’ajuntament inclosos dins de la Xarxa Natura 2000.
La iniciativa pretén reduir el risc d’incendis forestals i millorar la capacitat de resiliència del bosc, ja que la densitat de l’arbratge i el sotabosc fan l’espai molt propens als incendis. S’intervindrà en una superfície de 6,20 hectàrees per aconseguir reduir la continuïtat vertical i horitzontal del combustible per generar espais més oberts i resilients.
L’acció pretén també recuperar antics espais de pastura, actualment plens d’arbustos. Aquesta obertura facilitarà tant el retorn de l’activitat ramadera extensiva com l’alimentació d’herbívors salvatges, cosa que incrementarà la biodiversitat de la zona.
Aquest projecte, vehiculat a través del departament d’Antropologia de la Universitat de Barcelona, compta amb el suport d’EASA-European Association of Social Anthropologists en el seu objectiu de contribuir a la reducció de la petjada de carboni.