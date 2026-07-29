El Pla d'Urgell copa 24 projectes i 1,4 milions d’energia renovable
Rep fons de l’Estat per a iniciatives de generació per a autoconsum compartit. El deu per cent es destinarà a famílies vulnerables de la comarca. Divulgació i ulleres per a l’eclipsi solar
El Pla d’Urgell destaca com una de les primeres comarques beneficiàries de la segona convocatòria del programa d’ajuts a projectes innovadors d’energies renovables que impulsa el ministeri per a la Transició Ecològica i 24 projectes locals han estat beneficiats amb 1,4 milions d’euros per al seu desenvolupament.
Es tracta d’iniciatives de generació principalment solar fotovoltaica, incloses bateries per a emmagatzematge i, en tots els casos, d’autoconsum compartit. Aquesta fórmula implica que almenys un 10 per cent de l’energia i un 10% dels participants beneficiaris seran persones en situació de vulnerabilitat energètica.
Víctor Costa, de la consultora Femmes Solucions, que ha impulsat bona part dels projectes liderats pels ajuntaments, calcula que el conjunt de les instal·lacions del Pla sumarà una potència aproximada de 2,1 MW, dels quals prop de 250 kW es destinaran a famílies vulnerables. També estima que aquest volum d’energia podria beneficiar entre 100 i 200 habitatges de la comarca.
Entre els principals projectes destaquen els de l’empresa d’energia de la fructícola Nufri, que ha aconseguit ajuts per a 14 projectes, amb una subvenció global de prop d’un milió d’euros. L’ajuntament de Mollerussa també ha aconseguit una subvenció de 260.000 euros per a 400 kW de potència fotovoltaica i 200 kWh de bateries en quatre equipaments municipals situats al pavelló firal, el Teatre L’Amistat, la piscina coberta i el poliesportiu municipal.
A més, l’ajuntament de Linyola rebrà 135.000 euros per instal·lar 200 kW de potència fotovoltaica i 100 kWh de bateries que es col·locaran, segons va confirmar l’ajuntament, a les cobertes de l’illa esportiva, els consultoris mèdics i també el Casal (Llar de Jubilats i biblioteca).
Els ajuts podran cobrir entre el seixanta i el 65 per cent del cost de la inversió i l’estalvi anual pot atansar-se als 30.000 euros a la factura elèctrica municipal.
Fórmules de distribució
Actualment s’analitzen diverses fórmules per vehicular l’energia destinada a famílies vulnerables, bé a través dels serveis socials o d’entitats del tercer sector, o bé les comunitats energètiques locals.
Golmés escalfa motors per celebrar una cinquantena d’actes amb motiu de la festa major de Sant Salvador, entre els dies 5 i 10 d’agost. Entre les més destacables, l’actuació de l’humorista Pep Plaza, que presenta El substitut en una actuació que tindrà lloc el mateix dimecres, primer dia de les festes, a les deu de la nit al pavelló Salvador Ezquerra. Dos hores abans, el meteoròleg Biel Cardona impartirà una conferència a la sala d’actes de l’ajuntament sobre l’eclipsi solar i la seua relació amb el canvi climàtic. També es repartiran ulleres per poder contemplar-lo amb seguretat.
Música i tradició
La música coparà bona part de les activitats, tant de dia com de nit. Inclourà actuacions de La Principal de la Bisbal (dijous 6, a les 11.30 i 18.30 hores); Amaika i dj Neon (dimecres 23.50 hores); dj Karreira i Verbena’m (dijous a mitjanit); Welcome Band (divendres 18.30 i 20.30 h) o Boom Boom Fighters & Cookah P; Auxili; dj Artatack i la Xaranga Aigua en Gas (dissabte a mitjanit).
Diumenge destaca una batucada i un gran piromusical, a les 22.00 i les 23.00 hores, mentre que el dilluns 10 serà el Dia de la Infància, amb atraccions a preus populars a la plaça Catalunya.