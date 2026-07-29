ASPIRACIONS
Obra a Sort de “referència mundial” per al caiac
L’alcalde de Sort, Baldo Farré, assegura que el municipi del Pallars Sobirà comptarà amb una infraestructura de “referència mundial” per al caiac freestyle una vegada finalitzin les obres de remodelació de l’Estadi d’Estil Lliure de Caiac. Un treball imprescindible per acollir el Campionat del Món de Piragüisme d’Aigües Braves, que se celebrarà a Sort del 14 al 19 de juny del 2027 i que continua avançant.
Farré va dir ser conscient de les molèsties que ocasionen les obres en plena temporada d’estiu, ja que veta la navegació en un tram de 200 metres de longitud del riu. Tot i així, defensa que aquesta actuació és clau per consolidar Sort i el Pallars Sobirà com un referent internacional del caiac freestyle, posar de relleu el riu Noguera Pallaresa i contribuir al desenvolupament econòmic, esportiu i turístic del territori.