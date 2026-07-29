AJUNTAMENTS
Protegeixen zones per risc de foc a l’Alt Urgell
Diversos municipis de l’Alt Urgell han endurit durant aquest estiu l’accés a espais naturals com basses i rieres que atreuen un gran nombre de banyistes, en un context de dies de calor intensa i alt risc d’incendi forestal.
Bassella i Coll de Nargó han regulat via decret municipal l’accés a la Ribera Salada i als rius Sellent i Valldarques, respectivament, basant-se en les directrius del Pla Alfa dels Agents Rurals.
Organyà, en canvi, ha restringit l’accés a les Basses de Fontanet i a la zona recreativa de la Font de Bordanera a instàncies dels Rurals, sense que existeixi ni un nivell de risc que ho exigeixi ni un decret municipal que l’empari. Justifiquen les mesures per evitar accidents i actes incívics i lamenten l’abandó d’escombraries i burilles, que agreugen el perill.