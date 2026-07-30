La Granja d’Escarp celebra els 50 anys de la Penya Los Borratxitos
La Granja d’Escarp va celebrar la passada setmana la festa major i un dels principals actes va ser la commemoració dels 50 anys de la Penya Los Borratxitos. Des del 22 al 26 hi va haver actes per reconèixer el mig segle d’història de l’entitat, en els quals no va faltar la Xaranga Mai Toquem Bé, una formació que ha omplert de música els carrers durant dècades. Per a l’ocasió es va recuperar la samarreta original, un símbol d’identitat.
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Mig segle de Borratxitos
Maria Molina