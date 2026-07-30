Un incendi a Natjà, a la Llitera, obliga a desallotjar 15 persones
L'INFOAR ha treballat al llarg de la tarda en l'extinció del foc i fins al moment es troba estabilitzat
Els mitjans de l'INFOAR han aconseguit estabilitzar l'incendi de Natjà, del nucli municipal de Baells (la Llitera). El foc s'ha originat cap a les 15:30 d'aquest migdia i s'hi han desplaçat 4 helicòpters, un d'ells de coordinació, 2 dotacions terrestres, 3 d'helitransportades i 2 autobombes.
S'han desallotjat a 15 persones veïnes del municipi com a mesura preventiva i se'ls ha traslladat a la localitat de Camporrells, a 2 quilòmetres de Natjà.
Durant la tarda els treballs han evolucionat favorablement. Al llarg d'aquesta nit s'hi quedaran dues dotacions terrestres de l'INFOAR amb dues autobombes i un Agent de la Protecció de la Naturalesa.