SEGRE

Millores a les instal·lacions del camp de futbol de Seròs

Les instal·lacions millorades del camp de futbol de Seròs. - A.S.

Les instal·lacions millorades del camp de futbol de Seròs. - A.S.

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Redacció

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L’ajuntament de Seròs porta a terme tasques de manteniment en el camp de futbol municipal que consisteixen en la reparació d’esquerdes i de les teules que estan trencades o en males condicions. També s’han pintat els murs, els vestidors, la caseta i les porteries. Amb aquests treballs es podran recuperar les instal·lacions del Club de Futbol Seròs per iniciar la temporada amb unes instal·lacions en condicions, segons van indicar fonts municipals.

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