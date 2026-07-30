Millores a les instal·lacions del camp de futbol de Seròs
L’ajuntament de Seròs porta a terme tasques de manteniment en el camp de futbol municipal que consisteixen en la reparació d’esquerdes i de les teules que estan trencades o en males condicions. També s’han pintat els murs, els vestidors, la caseta i les porteries. Amb aquests treballs es podran recuperar les instal·lacions del Club de Futbol Seròs per iniciar la temporada amb unes instal·lacions en condicions, segons van indicar fonts municipals.