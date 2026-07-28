TRIBUNALS
Pena de 19,5 anys a un home per matar-ne un altre en una baralla entre clans en un bar de Mollerussa
L’Audiència també imposa 13,5 anys al seu pare i 7,5 a un germà després d’haver estat declarats culpables per un jurat popular. Haurà d’indemnitzar amb 530.000 euros els familiars de la víctima
L’Audiència de Lleida ha condemnat a 19 anys i mig de presó J.R.R., de 39 anys i del Palau d’Anglesola, per ser l’autor de l’apunyalament mortal d’un veí de Miracalmp, H.B.B. de 35 anys, i d’intentar-ho amb un germà d’aquest en una baralla entre dos clans familiars el 23 de novembre del 2022 en un bar de Mollerussa. Ha estat condemnat per homicidi, temptativa d’homicidi i baralla tumultuària i també haurà d’indemnitzar els familiars de la víctima amb 530.000 euros.
El seu pare, un germà i un altre familiar també van participar en la baralla i han estat condemnats. El progenitor A.R.C., que té 65 anys, ha estat condemnat a 13 anys i mig per sengles temptatives d’homicidi i baralla.
En aquest cas, el jurat va considerar provat que també va apunyalar H.B.B., si bé la ferida no va ser mortal. També que va intentar acabar amb la vida del germà del difunt. Es dona la circumstància que ja va ser condemnat per una baralla mortal similar el 1991 a Jaén. F.J.R.R., germà i fill dels altres dos, haurà de complir set anys i mig de presó.
El quart familiar, nebot i net, ha estat condemnat a sis mesos de presó i a una multa de 600 euros. El lletrat dels dos principals condemnats, que es troben en presó preventiva, recorrerà la sentència davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Per la seua part, els dos germans de la víctima mortal, F.B.B. i A.B.B., han estat condemnats a sis mesos de presó per un delicte de baralla tumultuària.
La baralla va ser gravada per una càmera de seguretat, sent un element clau en el cas. Respecte als motius de la baralla, es deu al fet que els clans estaven enemistats i l’endemà al migdia hi havia previst un judici per un presumpte cas de violència domèstica entre una filla de la víctima i un membre de la família del Palau d’Anglesola.
Anaven armats amb navalles al local i van iniciar l’atac
Entre els aspectes més destacats, van considerar acreditat –i ara l’Audiència ha declarat provat– que la família del Palau d’Anglesola va acudir al bar de Mollerussa, va ser la que va iniciar l’atac i anava armada.
També van avalar la tesi dels Mossos d’Esquadra, que en el judici van afirmar que hi va haver una “desproporció de forces” ja que ells anaven armats, amb dos navalles, un ganivet i un pal, mentre que la família de Miralcamp no portava armes i es trobaven dins del bar.
Les penes imposades són conformes a les que va sol·licitar el fiscal Juan Boné i el lletrat de la família de Miralcamp.