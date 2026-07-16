Primer columbari per a cendres de mascotes a la demarcació de Lleida
El cementiri Potetes del Cogul obre un espai de custòdia d’urnes funeràries. Instal·la una fossa per a gossos grans
El cementiri de mascotes Descans Les Potetes, del Cogul, que a començaments de l’any passat es va convertir en la primera oferta d’espais funeraris de la demarcació de Lleida, ha afegit un nou servei al seu catàleg amb la posada en marxa d’un columbari per acollir restes d’animals incinerats.
“Tenim ja preparat el columbari per si algú porta les cendres de la seua mascota. Tots els cementiris tenen columbaris, i el nostre ja està llest”, explica Ton Torra, el responsable de les instal·lacions.
El columbari, que disposa de vuit espais, “pot servir també com a tomba per a animals de mida petita, com cobais”, explica Torra.
A la incorporació d’aquest servei al catàleg del cementiri Descans Les Potetes se li afegeix també l’habilitació d’un altre espai destinat a acollir l’enterrament d’animals de mida gran, com gossos de races com el dog argentí, el santbernat o el gran danès.
“Ja estem preparats per oferir aquests dos nous serveis”, va assenyalar el responsable del complex funerari per a animals.
Novetat
La posada en marxa del cementiri per a mascotes de la localitat de les Garrigues va suposar una novetat a la demarcació de Lleida, on fins a començaments de l’any passat no es disposava de la possibilitat d’enterrar en un complex funerari específic els animals de companyia de les famílies que morien.
“A la fossa n’hi ha enterrats més de vint”, explica Ton Torra, que anota que el flux de cadàvers resulta molt irregular. “Hi ha mesos que n’arriben un o dos i d’altres, com el passat, en el qual en vam arribar a rebre set”, assenyala.
A la fossa comuna hi ha enterrats entorn d’una vintena d’animals, als quals s’afegeix la desena les restes de la qual reposen en sepultures individuals. “És qüestió que funcioni el boca-orella, i de paciència i picar pedra”, indica.