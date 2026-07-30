Revifa l'incendi de Farrera, que portava controlat des de dilluns
El foc es va iniciar el passat 24 de juliol i aquest dijous els Bombers han estat alertats d'una represa
L'incendi de Farrera, iniciat el passat 24 de juliol i que es trobava controlat des de dilluns, ha revifat aquest dijous al migdia. Els Bombers s'han desplaçat a la zona del cap i el flanc dret, que eren les que tornaven a cremar, amb 2 avions de vigilància i atac (AVA) i 6 dotacions terrestres.
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Vint dotacions al foc de Farrera, que ha cremat 36 hectàrees
Segre
Divendres es va declarar el foc a les 10:45 del matí en una zona alta de muntanya de difícil accés terrestre. Van atacar-lo amb mitjans aeris i eines manuals fins a estabilitzar-lo. En total s'hi van desplaçar més de 20 dotacions.