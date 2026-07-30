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Tanquen per calor les oficines d’ocupació de l’Estat i la Generalitat a Tàrrega
La temperatura va pujar per sobre dels 30 graus a l’avariar-se la climatització
Ahir al migdia, amb els termòmetres fregant els 40 graus, diverses persones que van acudir a les oficines que el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) comparteixen a Tàrrega es van sorprendre al trobar-se-les tancades. Algunes d’elles tenien cita prèvia, però a l’arribar van comprovar que no hi havia atenció presencial.
Un cartell a la porta es limitava a informar del tancament per “problemes tècnics” i facilitava un número de telèfon a què trucar per ser atesos. Sense més explicacions i visiblement indignats, van acabar marxant sense saber què havia succeït. L’explicació va arribar de la mà del sindicat UGT, que va revelar que el tancament es va deure que la calor dins de l’edifici s’atansava als 30 graus com a conseqüència d’una avaria del sistema de climatització.
Estat i la Generalitat comparteixen les mateixes instal·lacions, però són propietat de l’administració autonòmica, que és la responsable del manteniment. Així ho van confirmar fonts sindicals i de l’administració estatal. Aquest diari va intentar sense èxit obtenir la versió del departament d’Empresa i Treball, del qual depèn el SOC. Entre el personal d’aquest organisme i el SEPE, treballen a les oficines 20 persones.
UGT va denunciar que els problemes amb la climatització “s’arrosseguen des de principis de l’estiu” i que la situació va portar a “acordar el tancament preventiu de l’oficina al constatar que la temperatura era propera als 30 º i que l’avaria de l’aire condicionat no podia resoldre’s de forma immediata”, al faltar peces per reparar-lo.
El sindicat va apuntar que el tancament “té un impacte directe sobre la ciutadania”, ja que “nombrosos tràmits requereixen atenció especial i no es poden resoldre de forma telemàtica” i els usuaris “són derivats a altres oficines”.
“Això comporta desplaçaments de més d’una hora per a tràmits essencials relacionats amb l’ocupació i prestacions”, va afegir. UGT va qualificar d’“inacceptable” que “un servei públic essencial cessi la seua activitat per condicions ambientals que haurien d’haver-se corregit fa setmanes”.
La secretària de Política Sindical d’UGT, Pilar González, va recordar que les administracions tenen l’obligació d’assegurar tant unes condicions laborals segures i saludables al seu personal com una prestació adequada i de qualitat dels serveis públics a la ciutadania.