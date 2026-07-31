Cervera instal·la ressalts arran de les queixes per curses al polígon
S’han col·locat una dotzena de passos en tot el municipi per pacificar el trànsit
La Paeria de Cervera ultima la col·locació de passos elevats o guals per als vehicles. Una part s’ha col·locat a la zona del polígon industrial arran de les queixes rebudes dels veïns perquè aquests carrers, amb grans rectes, són utilitzats per les nits per improvisar curses de cotxes, la qual cosa molesta tant pel perill que comporten com pel soroll a les cases de les urbanitzacions veïnes. Segons l’edil portaveu del PSC a Cervera, Antonio Delgado, l’objectiu és la pacificació del trànsit viari i en total han col·locat una dotzena de passos elevats a la zona industrial i l’avinguda de Manresa, a petició dels veïns per les velocitats que s’assoleixen en aquests espais.
També davant de la demanda de la comunitat educativa s’han col·locat passos elevats a les zones escolars i se n’ha instal·lat un més a la zona del centre de dia.
Les obres, que estan finançades amb ajuts de la diputació de Lleida, les porta a terme l’empresa Romero Polo, que també està ultimant l’asfaltatge de carrers de la Ciutat Jardí que fins avui eren camins, i millores a les avingudes Segrià i de la Pau i els carrers de la Punta del Biel i Tarròs.
Tant SiF com ERC (que hi va votar a favor) van coincidir a assenyalar que en la tramitació no se’ls ha consultat res i van criticar que no hi hagi cap informe de viabilitat del manteniment que suposaran els diferents projectes. Tot i així, veuen en el projecte un actiu de futur.