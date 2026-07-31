TRÀNSIT
Xoca contra cotxes aparcats i fereix un vianant a Sidamon
Un vehicle va xocar ahir al migdia contra uns altres dos d’estacionats i, a conseqüència de l’impacte, un vianant va resultar ferit a Sidamon, en el tram urbà de l’N-II.
El sinistre a la travessia es va produir a les 12.26 h i el vianant va patir una fractura al braç i va resultar contusionat. Fins al lloc van acudir Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i SEM. D’altra banda, va cremar una furgoneta a la Seu i hi va haver retencions a l’N-230 a Vielha.