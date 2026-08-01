40 anys dels Amics de Gaspar de Portolà (IV)
Fa quaranta anys, el president Pujol viatjava a Califòrnia en visita oficial mesos després d’haver fundat el Programa d’Estudis Gaspar de Portolà i coincidint amb el bicentenari de la mort del governador de l’Estat americà. Els Amics de Gaspar de Portolà en recorden els detalls.
Durant el mes de juliol de 1986, el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, va visitar oficialment Califòrnia acompanyat de membres del seu govern i dels Amics de Gaspar de Portolà. No va ser un viatge improvisat. Mesos abans, el 30 d’abril de 1986 va ser rebut per George Deukmejian, governador de l’Estat de Califòrnia. L’endemà, a proposta del president de la nostra entitat, Joan Oró, es va fundar el Programa d’Estudis Gaspar de Portolà a la famosa Universitat de Berkeley a fi de promocionar els vincles acadèmics, científics i culturals entre Catalunya i Califòrnia.
Per altra banda, i en ocasió del viatge a Califòrnia del president Pujol, el 15 de juliol de 1986 el Senat de Califòrnia havia aprovat la Resolució de l’Agermanament de Califòrnia amb Catalunya, a proposta del senador Henry J. Mello, que va lliurar el document personalment a Jordi Pujol.
El bicentenari
Els Amics de Gaspar de Portolà van organitzar durant el mes d’octubre de 1986 la commemoració del bicentenari de la mort del primer governador de Califòrnia, atès que Gaspar de Portolà va morir a Lleida el dia 10 d’octubre de 1786. Es van promoure actes acadèmics, edicions de llibres, exposicions i també es van erigir monuments dedicats al militar lleidatà a Barcelona i Lleida. També Balaguer commemora l’efemèride amb la plantada d’una sequoia amb terra de Califòrnia. En aquest context, els Amics de Gaspar de Portolà vam organitzar les primeres Jornades Bilaterals d’Agricultura Catalunya-Califòrnia al Pavelló de la Fira de Sant Miquel de Lleida, a les quals van assistir diversos professors californians de la Universitat de Davis. També van assistir als actes del bicentenari un grup de sis senadors de Califòrnia, encapçalats per Henry Mello, autor de la moció de l’Agermanament de Califòrnia amb Catalunya. [Continuarà la setmana vinent.]