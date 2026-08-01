Balaguer licita ampliar la gossera amb una gatera
Valorada en 503.600 euros, compta amb l’aval d’Urbanisme i es finançarà amb el PUOSC. El nou espai serà per a 23 gats
Balaguer ha fet un pas decisiu per ampliar el refugi d’animals amb l’aprovació, per unanimitat en el ple de dijous, de la licitació de les obres per completar l’equipament i construir una nova gatera. El projecte, que suposarà una inversió de 503.611 euros, avança després de superar l’últim tràmit urbanístic per actuar en sòl no urbanitzable. Estava pendent de l’aprovació del Projecte d’Actuació Específica (PAE), requisit previ a concedir la llicència urbanística. La Comissió d’Urbanisme va donar llum verda a l’expedient el passat 10 de juliol, permetent que l’ajuntament portés la proposta al ple per autoritzar la licitació.
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va explicar que el projecte es finançarà amb una subvenció del PUOSC i que la Paeria està tramitant amb l’Institut Català de Finances (ICF) l’obtenció del finançament necessari per disposar dels recursos que permetin treure les obres a concurs.
Actuacions pendents
En l’actualitat, el refugi disposa de vint casetes per a gossos, quatre espais destinats a quarantena i un edifici de serveis. Tanmateix, encara queden pendents actuacions per completar les instal·lacions, millorar els espais exteriors i habilitar l’accés definitiu al recinte.
Les obres previstes inclouen la instal·lació d’una nova xarxa elèctrica de baixa tensió, crear zones de reg, l’asfaltatge del camí d’accés i la divisió interior de la gossera en tres àrees.
La principal novetat serà la construcció d’una gatera independent davant l’actual recinte caní.
El nou espai ocuparà prop de 1.900 metres quadrats i incorporarà un edifici amb sales d’infermeria, quarantena i magatzem, a banda de diversos mòduls amb capacitat per allotjar fins a 23 gats. També disposarà d’un carrer central amb arbratge, bancs i enllumenat.
Respondre a una necessitat
El projecte es farà en dos fases. La primera permetrà completar la gossera existent, tancar perimetralment el recinte i construir l’edifici de serveis i dos mòduls de la gatera.
En una segona etapa es faran la resta de mòduls i instal·lacions. La Paeria veu aquesta actuació prioritària per millorar el servei municipal de recollida i acollida d’animals de companyia i respondre a les necessitats de la ciutadania.