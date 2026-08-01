TRÀMITS
DNI, passaports i targetes d’estrangers les tardes d’agost
La Unitat d’Expedició del DNI, passaport i Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE) de la comissaria de la Policia Nacional a Lleida ampliarà l’horari d’atenció a la ciutadania durant tot l’agost, obrint l’oficina també a les tardes, com fa la resta de l’any.
Així ho va anunciar el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, després de la reunió amb la comissària en cap, Pilar Callejero. És la primera vegada que l’oficina d’expedició de documentació obrirà a la tarda. L’horari és de 9.00 a 14.30 hores i de 15.30 a 19.30 hores.
“La iniciativa respon a la voluntat de donar resposta a la demanda per l’expedició i renovació de DNI i passaport, però també en previsió d’un increment de demanda en l’expedició de la Targeta d’Identitat d’Estrangers derivada del procés de regularització extraordinària de persones migrades”, va afirmar el subdelegat. En el primer semestre d’aquest any s’han tramitat 26.404 DNIs a Lleida, Les i la Seu d’Urgell, una xifra superior als 22.389 DNIs del mateix període del 2025.