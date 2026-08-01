INFRAESTRUCTURES
La Generalitat licita la variant de Seròs per 10 milions per executar-la en un any i mig
El president Illa tanca el curs polític anunciant una bateria d’inversions en tot el país. El paquet inclou la millora del camí de Serradell, a Ponts, i la del túnel de Montant de Tost
La Generalitat va licitar ahir la variant de Seròs, que connectarà les carreteres LP-7041 i C-45 i que surt a concurs amb un termini d’execució de quinze mesos i un pressupost de sortida de 9,99 milions d’euros.
El projecte de la via, que contempla com a “obra addicional” la millora de l’actual travessia i preveu pavimentar el camí de la depuradora, inclou un tram d’1,6 km, un carril en cada sentit de la marxa, un camí de cada costat de la calçada i sengles enllaços de tipus rotonda amb cada una de les carreteres.
La variant discorrerà pel nord i l’oest de la localitat i traurà del nucli urbà el trànsit procedent de i amb destinació a Aitona, Maials i Fraga. Les dos carreteres tenen una intensitat circulatòria baixa, de gairebé 1.500 automòbils diaris a la C-45 i d’una mica més que aquesta xifra l’LP-7401, encara que amb molts vehicles pesants el trànsit dels quals fa dècades que genera problemes a la travessia, que inclou, segons indica el projecte, “un tram especialment estret on no és possible amb seguretat l’encreuament de dos vehicles”.
La bateria de licitacions que ahir va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, inclou dos actuacions més a la demarcació de Lleida: la millora de l’accessibilitat al camí de Serradell al costat de la carreera C-14 a Ponts, que va sortir a concurs amb un pressupost inicial d’1,3 milions d’euros, i la instal·lació de plaques solars d’autoconsum per elevar l’eficiència energètica al túnel de Montant de Tost, en aquesta mateixa carretera i al terme de Fígols i Alinyà, que ha estat licitada per 1,6.
La Generalitat preveu licitar aquest any l’estació d’autobusos d’Almacelles (dos milions), la millora del ferm de l’N-260 de la Seu a Puigcerdà (22), la construcció d’una vorera a la C-1412b a Tremp (1,7) i el Centre d’Atenció a la Infància i Adolescència de Lleida (1,51).