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INFRAESTRUCTURES

La Generalitat licita la variant de Seròs per 10 milions per executar-la en un any i mig

El president Illa tanca el curs polític anunciant una bateria d’inversions en tot el país. El paquet inclou la millora del camí de Serradell, a Ponts, i la del túnel de Montant de Tost

El president Illa va anunciar les vuit licitacions publicades ahir. - JORDI BEDMAR/GENERALITAT

El president Illa va anunciar les vuit licitacions publicades ahir. - JORDI BEDMAR/GENERALITAT

Publicat per
EDUARDO BAYONAPeriodista
Lleida

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La Generalitat va licitar ahir la variant de Seròs, que connectarà les carreteres LP-7041 i C-45 i que surt a concurs amb un termini d’execució de quinze mesos i un pressupost de sortida de 9,99 milions d’euros.

El projecte de la via, que contempla com a “obra addicional” la millora de l’actual travessia i preveu pavimentar el camí de la depuradora, inclou un tram d’1,6 km, un carril en cada sentit de la marxa, un camí de cada costat de la calçada i sengles enllaços de tipus rotonda amb cada una de les carreteres.

La variant discorrerà pel nord i l’oest de la localitat i traurà del nucli urbà el trànsit procedent de i amb destinació a Aitona, Maials i Fraga. Les dos carreteres tenen una intensitat circulatòria baixa, de gairebé 1.500 automòbils diaris a la C-45 i d’una mica més que aquesta xifra l’LP-7401, encara que amb molts vehicles pesants el trànsit dels quals fa dècades que genera problemes a la travessia, que inclou, segons indica el projecte, “un tram especialment estret on no és possible amb seguretat l’encreuament de dos vehicles”.

La bateria de licitacions que ahir va anunciar el president de la Generalitat, Salvador Illa, inclou dos actuacions més a la demarcació de Lleida: la millora de l’accessibilitat al camí de Serradell al costat de la carreera C-14 a Ponts, que va sortir a concurs amb un pressupost inicial d’1,3 milions d’euros, i la instal·lació de plaques solars d’autoconsum per elevar l’eficiència energètica al túnel de Montant de Tost, en aquesta mateixa carretera i al terme de Fígols i Alinyà, que ha estat licitada per 1,6.

La Generalitat preveu licitar aquest any l’estació d’autobusos d’Almacelles (dos milions), la millora del ferm de l’N-260 de la Seu a Puigcerdà (22), la construcció d’una vorera a la C-1412b a Tremp (1,7) i el Centre d’Atenció a la Infància i Adolescència de Lleida (1,51).

Illa defineix el paquet d’obres com “el gran salt”

La Generalitat va licitar ahir un paquet de vuit obres d’infraestructures i carretes per 502 milions d’euros, que se sumen a les actuacions per valor de 416 milions de la resta de l’any i a les quals s’afegiran, si les previsions es compleixen, contractes per 510 milions més abans que acabi l’any. Entre les obres hi ha la variant de les Preses i d’Olot (447 milions) i el corredor de Blanes a Lloret (25). El president de la Generalitat, Salvador Illa, va incloure les licitacions en el seu balanç del curs polític i les va citar com a part del “gran salt” en infraestructures i en la posada al dia de la mobilitat del seu Govern. Aquestes actuacions suposen “posar Catalunya en marxa” i complir amb “els compromisos assolits” quan va ser investit per al càrrec, va assegurar en el seu discurs.

El Govern “arribarà al final” en el cas de l’informe PISA

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va assegurar ahir que té intenció d’arribar “fins al final” en el cas de les proves PISA i va afegir que quan acabi la investigació actuarà en conseqüència. “Prendrem les decisions que hagin de prendre’s”, va assegurar. Illa va admetre que l’ocorregut “no hauria d’haver passat mai” però va advertir que no tolerarà que arran de la polèmica es “desprestigiï” el sistema educatiu català. “Les coses no han anat bé, espero que aviat tinguem resultats de la investigació”, va assenyalar el president.

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