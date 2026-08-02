La CHE intensifica la vigilància per crescudes a cabals i barrancs als Pirineus i prelitoral sud aquest diumenge
Les nuvolades deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i, localment, calamarsa, segons el Meteocat
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes aquest diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l’Agència Espanyola de Meteorologia (Aemet) ha activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea.
La CHE, amb tot, acota la possibilitat de crescudes a conques petites, per la curta durada dels possibles aiguats. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) no ha activat aquest diumenge avisos d'intensitat ni d'acumulació de pluja, per bé que s'informa de nuvolades que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i, localment, calamarsa aquesta tarda, “concentrats sobretot al sector occidental”.