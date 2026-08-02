Una cinquantena de municipis de Ponent i la Catalunya Central estan en risc extrem d’incendi aquest diumenge
Es mantenen tancats quatre espais naturals: Baronia de Rialb, Montse de Rúbies, Montsec d’Ares i Ribera Salada
El Cos d’Agents Rurals manté actiu el Pla Alfa per risc d’incendis aquest diumenge amb una cinquantena de municipis en el nivell 4, de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. A més, hi ha 220 municipis catalans més en Nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes.
Pel que fa al tancament d’espais naturals, aquest diumenge hi ha quatre entorns amb l’accés tancat, tres menys que divendres. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d’Ares i la Ribera Salada, tots quatre al Prepirineu lleidatà.
Afectats pel nivell 4 del Pla Alfa per risc d’incendis hi ha nuclis com Sant Mateu de Bages (Bages), Pinós i Torà (Solsonès), la Fatarella (Terra Alta), Seròs (Segrià), Sanaüja (Segarra), Flix i Ascó (Ribera d’Ebre), Tremp i Abella de la Conca (Pallars Jussà), Artesa de Segre, Camarasa o Ponts (Noguera), Coll de Nargó i Oliana (Alt Urgell). En aquest grau de risc, l’accés al medi natural està totalment prohibit, i moltes activitats a l’aire lliure es veuen limitades, o directament prohibides.
En el nivell 3 s’hi mantenen uns 220 municipis més, de fins a 23 comarques catalanes.