BOMBERS
Un incendi a Senet genera un pirocúmul i el vent el revifa
Els Bombers de la Generalitat treballen des de l’última hora de la tarda de divendres en un incendi forestal que es va iniciar entre els barrancs de Lledura i de la Coma, en una zona de difícil accés de Senet, a Vilaller. Des d’ahir al matí els mitjans aeris treballen de forma intensa a la zona fins a l’ocàs. Es van retirar els efectius terrestres per seguretat.
Al migdia, el foc es va reactivar amb la formació d’un pirocúmul, com el GRAF havia previst, cosa que va provocar el creixement del perímetre. El cap de l’incendi va coronar la cresta a una cota aproximada de 2.300 metres i va generar diversos focus secundaris, alguns dels quals es van situar a un quilòmetre de distància.
Segons dades provisionals dels Agents Rurals, l’extensió cremada és de 17 hectàrees, de les quals unes 2,8 afecten la zona perifèrica d’Aigüestortes. El foc hauria estat causat per un llamp.
Durant la tarda d’ahir, la superfície de treball dels Bombers es va ampliar fins a unes 30 hectàrees de terreny, inclinat i de molt difícil accés.