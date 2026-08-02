EMERGÈNCIES
Ordeig aposta des de Torrefeta per canviar inèrcies davant dels incendis
Descobreix una placa commemorativa per recordar les víctimes que hi va haver en els focs del 2009 i del 2025. “Hem d’aprendre del que no ha funcionat”, diu el conseller
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va manifestar ahir a Granollers, agregat de Torrefeta i Florejacs (Segarra), que “els propers anys hem d’aprendre del que no ha funcionat en l’extinció dels incendis”. En aquest sentit, va dir que “havíem abonat una inèrcia de no tocar els boscos, de no tocar la fauna, de no tocar els camins, els camps i els marges, de no deixar fer cremes de rostolls, i ha estat un error”. Va afegir que l’excés de burocràcia i dificultar l’activitat dels agricultors i la gent del país en zones aïllades “no funciona i hem de recuperar el sentit comú en aquesta línia. És important combinar el mosaic que tenim de zones verdes, agrícoles, camins i pobles, perquè quan toquem aquest mosaic els incendis poden arribar d’una punta a una altra del país”.
El conseller va manifestar que aquest any la bona coordinació i rapidesa dels equips a arribar a les zones afectades “ha fet que s’hagin pogut controlar els incendis de forma ràpida i eficaç”.
Ordeig va descobrir un monòlit que, segons l’agricultor i organitzador de la jornada, Joan Graells, “ha de servir per recordar les tres víctimes dels incendis del 2009 i del 2025, agrair el treball dels equips d’extinció i la gent del país que va participar en els treballs i perquè tots recordem en el futur la importància de mantenir l’entorn net per prevenir els incendis”.
L’alcalde del municipi, Josep Maria Castella, va acompanyar el conseller i va agrair als veïns de la família Solé la cessió de la mola de pedra de la qual s’ha fet el monòlit, i a la família Espinal, la cessió del terreny.
Plaça mirador amb bancs
En aquest sentit, els veïns tenen previst en un futur reconvertir l’espai en una plaça mirador amb bancs. A l’acte van assistir el subdelegat del Govern espanyol, José Crespín, i el director general del Medi Ambient de la Generalitat, Jaume Minguell, entre d’altres.