El Pont de Suert ja forma part de la llista de municipis rurals
El Pont de Suert ha estat inclòs finalment en la relació de municipis rurals de Catalunya després de rebre una resolució favorable del departament de Presidència de la Generalitat. La capital de l’Alta Ribagorça havia quedat inicialment fora del llistat aprovat a finals del 2025, malgrat que ara aconsegueix aquest reconeixement. La incorporació permetrà al municipi accedir a bonificacions fiscals i a les línies de subvencions contemplades a l’Estatut del Municipi Rural, per afavorir el desenvolupament i la fixació de població a les zones rurals.