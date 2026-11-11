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L’acusada de matar la seua filla a Coll de Nargó canvia de lletrat per anar a judici
| coll de nargó | La dona acusada de matar la seua filla de 6 anys a Coll de Nargó el 9 de novembre del 2024 hauria renunciat a la seua defensa quan el judici només està pendent de l’elecció del jurat, segons va publicar ahir el Diari d’Andorra. Pel que sembla, la dona ha renunciat al seu advocat, que, segons fonts properes, volia evitar el judici i intentar arribar a un acord, una cosa que l’acusada rebutja, segons les mateixes fonts. La vista s’haurà de celebrar amb jurat popular a l’Audiència de Lleida i l’acusada es podria enfrontar a entre 20 i 25 anys de presó.
La dona, de 47 anys, es troba actualment a la presó de Girona després de diversos trasllats per diferents centres de Catalunya, segons l’esmentat diari. La dona va ser detinguda pels Mossos d’Esquadra acusada de matar la seua filla de sis anys després de localitzar el cos de la petita a Coll de Nargó, dos dies després que desapareguessin. Les dos residien a Sant Julià de Lòria, a Andorra. Les proves toxicològiques van determinar que la nena havia mort per ingesta de medicaments.