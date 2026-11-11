Linyola digitalitza més de 1.400 comptadors
L’ajuntament modernitza la xarxa d’aigua amb una inversió de gairebé 200.000 euros. També renova el clavegueram
L’ajuntament de Linyola ha iniciat la digitalització de més de 1.400 comptadors d’aigua per millorar el control del consum i facilitar la detecció de fuites. L’actuació, que suposa una inversió d’uns 189.000 euros, compta amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que cobreix aproximadament el 62% del pressupost. Els nous dispositius permetran substituir les lectures convencionals per un sistema digital que facilitarà la identificació de consums anòmals i permetrà actuar amb més rapidesa davant de possibles avaries. L’alcalde, Xavi Alís, va explicar que actualment algunes fuites poden passar inadvertides durant llargs períodes, ja que no es detecten fins que es porta a terme la lectura dels comptadors. Amb el nou sistema, el consistori preveu revisar els consums una o dos vegades per setmana per localitzar possibles incidències i evitar despeses innecessàries als veïns. També s’estudia la possibilitat d’implantar una aplicació perquè els usuaris puguin consultar els seus consums, malgrat que aquesta opció encara no està decidida.
El projecte inclou, a més, la instal·lació d’una conducció alternativa o bypass que permetrà mantenir el subministrament d’aigua mentre es fan treballs de neteja i manteniment als dipòsits municipals. Actualment, aquestes operacions obliguen a interrompre temporalment el servei.
Clavegueram
Paral·lelament, el consistori està renovant la xarxa de clavegueram en un dels trams principals de la plaça Planell, una intervenció que inclou la substitució de les conduccions i les connexions amb els habitatges. Durant les obres s’ha constatat l’important deteriorament de les canonades antigues, algunes de les quals deformades, que havien ocasionat problemes als immobles. Aquesta actuació forma part del compromís adquirit per l’equip de govern el 2023 per renovar progressivament les infraestructures de sanejament del municipi.