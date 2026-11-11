MOBILITAT
La vaga de trens incompleix serveis mínims i en cancel·la més de 20 a Lleida
Centenars d’usuaris no poden viatjar al no haver-hi prou autocars per transportar-los
La primera jornada de la vaga ferroviària convocada per Semaf va incomplir els serveis mínims, la qual cosa a Lleida va suposar la cancel·lació de més de 20 trens que els havien de cobrir en les línies de rodalies i alta velocitat. Aquesta situació va deixar sense poder viatjar nombrosos viatgers, al no haver-hi prou autocars per suplir els combois cancel·lats.
La vaga ferroviària convocada pel sindicat Semaf va començar ahir incomplint els serveis mínims previstos, del 66% en hores punta i del 33% la resta de la jornada. La meitat dels trens que els havien de cobrir no van sortir de les estacions, segons dades de Renfe, fet que a Lleida es va traduir en més d’una vintena de trajectes cancel·lats. La gran majoria de les cancel·lacions van afectar les línies de rodalies, tant la de la costa (R13 i R14) com la de Manresa (RL3 i RL4), però també n’hi va haver almenys quatre a la d’alta velocitat, que van afectar AVE i Avant. Aquesta situació va deixar sense poder viatjar centenars d’usuaris, al no haver-hi prou autocars per suplir tots els combois cancel·lats i transportar els afectats per carretera.
A primeres hores del matí, les xarxes socials de Rodalies ja recomanaven als usuaris de les línies de tren operades per Renfe a Lleida l’“ús de mitjans de transport alternatiu” al no poder garantir el servei. A l’estació de Cervera, un cartell escrit a mà deia: “No passen trens, preguntar bus.” A Tàrrega, els primers trens del dia es van cancel·lar i l’auxiliar de l’estació recomanava als usuaris que anessin a l’estació d’autobusos, que es va despertar plena de persones a la recerca d’un seient lliure als autocars.
Les cancel·lacions de trens, en una jornada en què ja estaven retallats per la convocatòria de vaga, van provocar retards, incertesa i frustració entre els qui depenen del transport públic per als seus desplaçaments diaris.
“Els serveis mínims s’han de complir”, va criticar una usuària de Lleida que va acudir a l’estació per canviar un bitllet per al dia 17 de novembre, quan també està convocada una altra aturada. “Me n’aniré un dia abans perquè no me’n fio”, va explicar. Gustavo Peraza, enginyer industrial lleidatà que utilitza el tren per anar a treballar a Cervera, va haver de fer ahir el trajecte en bus. “Ni tan sols ens podem desplaçar a la feina i tornar”, va lamentar.
El primer de tres dies
Les cancel·lacions de trens es van prolongar al llarg de la jornada tant a la província com a la resta de Catalunya i Espanya (més informació a la pàgina 4). Només la línia ferroviària Lleida-Balaguer-la Pobla de Segur (RL1 i RL2), operada per Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), va funcionar amb normalitat, segons l’operadora. A la tarda, desenes de viatgers a l’estació de Lleida eren encara transportats en autocars fins a Barcelona. L’aturada d’ahir va ser la primera de les tres convocades per Semaf per exigir seguretat a la xarxa ferroviària i millores laborals. Les següents estan previstes per als dies 17 i 23 de novembre.
Aquesta vaga precedeix l’aturada general convocada per a avui, i que afectarà també tant els trens com les línies d’autocars i la resta de mitjans de transport públics (més informació a la pàgina 5).