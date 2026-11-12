Alfés alerta que l’antic aeròdrom és ara un abocador i està en ruïnes
Pendent de demolir-lo des de fa mesos
L’ajuntament d’Alfés ha expressat la seua preocupació pels continus abocaments d’escombraries que s’estan acumulant a l’antic aeròdrom, en estat ruïnós i tancat a les persones des de fa anys. Aquest antic equipament està pendent de ser enderrocat i, segons l’alcaldessa, Dèlia Almenara, fa una setmana es va mantenir una reunió amb responsables de Biodiversitat i Medi Natural, que li van comunicar que estan pendents de l’última documentació d’Aviació Civil i Enaire, l’empresa pública espanyola encarregada de gestionar la navegació aèria i el control del trànsit aeri a Espanya, per activar aquesta intervenció. “El fet que comenci a ser un abocador aquesta començant a ser un problema”, va indicar.
La comissió d’Urbanisme va aprovar l’agost del 2025 el pla especial supramunicipal de recuperació i adequació ambiental de la Timoneda d’Alfés, un espai de més de 100 hectàrees considerat d’alt valor ambiental al costat de les instal·lacions de l’antic aeròdrom del Segrià. El pla especial implica, en l’última versió recollida per la Generalitat, la demolició de l’hangar, la torre de control i altres edificacions vinculades. L’aeròdrom va tancar el 2015 i des d’aleshores ha estat reiteradament vandalitzat. Va caure en desús amb la inauguració de l’aeroport d’Alguaire el 2010 (les instal·lacions del qual acullen ara la seu del Reial Aeri Club de Lleida, abans a Alfés) i després de diverses sentències judicials que van obligar el 2014 a cessar l’activitat aeronàutica en aquesta zona. La Generalitat proposa la construcció de miradors a la zona per visualitzar la fauna. El foc va calcinar a finals de juliol 21 hectàrees de la timoneda.