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Artesa de Segre impulsa protegir l’edifici del Museu del Montsec
El ple d’Artesa de Segre ha donat llum verda a l’inici dels tràmits per sol·licitar al consell de la Noguera la declaració del Museu del Montsec com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). La mesura busca garantir la conservació d’un dels immobles més emblemàtics del municipi i reforçar la protecció patrimonial.
L’edifici, construït al segle XVI, va ser durant anys la seu de la Casa de la Vila i va acollir les primeres escoles nacionals d’Artesa. El 1980 es va transformar en el Museu del Montsec, un projecte impulsat pel doctor Joan Maluquer de Motes.
La instal·lació està ara tancada mentre avança l’inventari i la documentació del fons, després d’haver completat el registre de la col·lecció paleontològica. El consistori preveu millorar l’accessibilitat per obrir-lo al públic. El consistori també ha inclòs en el procés de declaració de BCIL els Trulls de Vernet, per preservar i posar en relleu el patrimoni local.